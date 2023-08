À la découverte des sports de nature des bords de l’île Ile aux Sports, devant le 35 rue Pierre de Coubertin ( VNF ) Strasbourg, 17 septembre 2023, Strasbourg.

À la découverte des sports de nature des bords de l’île Dimanche 17 septembre, 09h45 Ile aux Sports, devant le 35 rue Pierre de Coubertin ( VNF ) Gratuit. Entrée libre.

Ensemble, nous longerons les berges de l’île, en aval de Strasbourg, entre les trois barrages, les jardins familiaux et les clubs de sports de plein air. Nous serons accueillis par le club « Strasbourg eaux vives » et prendrons le temps de rencontrer ses champions et ses graines de champions présents ! Nous passerons également au tennis club de Strasbourg avant de retourner à notre point de départ.

Ile aux Sports, devant le 35 rue Pierre de Coubertin ( VNF ) 35 rue Pierre de Coubertin 67000 Strasbourg Strasbourg 67075 Wacken Bas-Rhin Grand Est 06 80 62 93 86 https://www.strasbourg.eu/parc-naturel-urbain La rue Pierre de Coubertin longe le méandre de l’Ill à Strasbourg et dessert plusieurs clubs sportifs et jardins familiaux, ainsi que Les locaux de l’arrondissement de Strasbourg de Voies navigables de France – VNF Tram E station Droits de l’homme, Parking face aux locaux de VNF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Patrick Bogner