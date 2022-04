Ile aux contes Salle du forum Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Samedi 21 mai à 11h · Salle du Forum · 120 avenue Pasteur Bercée par les vagues, Léontine la petite sardine regarde passer les bateaux. Quelle chance, ils vont de ports en ports et voient du pays, pense Léontine. Elle aussi voudrait tant visiter le vaste monde ! Mais comment faire quand on est une petite sardine ? Un conte musical en langue des signes par la compagnie L’arbre soleil Pour les enfants de 0 à 3 ans / Durée : 30 mn Dans le cadre de l’Ecli Exposition culturelle ludique et itinérante, en partenariat avec le service petite enfance Infos / résas Gratuit · Sur réservation Contact : 05 57 93 11 31 · [service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr](mailto:service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr)

