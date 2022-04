Ilan ELBAZ Trio + guests Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Ilan ELBAZ Trio + guests Sunset & Sunside, 11 mai 2022, Paris. Des harmonies de Debussy et Ravel, en passant par l’énergie rock des Pink Floyd à Radiohead ou encore par le jazz actuel de Aaron Parks ou Shai Maestro

Date et horaire exacts : Le mardi 10 mai 2022

de 21h30 à 23h30

payant Tarif réduit : 10 EUR Plein tarif : 20 EUR Ilan Elbaz propose à travers son nouveau projet Behind The Door, une musique qui prend source dans le traditionnel trio jazz piano, contrebasse batterie et emprunte de nombreuses influences. Des harmonies de Debussy et Ravel, en passant par l’énergie rock des Pink Floyd à Radiohead ou encore par le jazz actuel de Aaron Parks ou Shai Maestro, le trio nous dévoile chaque notes de ses compositions comme une porte s’ouvrant vers un univers à l’architecture sonore habilement soignée, au lyrisme puissant et au rythme envoutant. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4063/8281/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4063/8281/ SUNSET-SUNSIDE

Ilan ELBAZ Trio + guests

