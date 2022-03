Il y a une fille dans mon arbre SEL Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

SEL, le mardi 10 mai à 20:00

**Une fable poétique mêlant théâtre et acrobatie aérienne** Syd ne connaît pas ses parents. Ils vivent quelque part, en Australie. Comme d’habitude, il passe tout l’été chez son grand-père, très occupé à penser le monde. Syd a un plan : creuser un tunnel pour rejoindre ses parents. Parce que l’Australie, c’est tout droit. Son tunnel débute au pied du grand chêne, au fond du jardin. Mais cette année, il y a une fille dans son arbre : Lucille. Et elle a l’air décidée à rester. Ces deux êtres en devenir vont se partager l’arbre mais aussi leurs manques, leur exil, leurs rêves, leurs espoirs. Ensemble, ils réécrivent leur passé et s’inventent un avenir. _Présenté par : La compagnie Les Chants de Lames_ _Texte de : Natalie Rafal_ _Mise en scène : Cécile Rist_ _Avec : Julian Peres, Roxane Driay, Natalie Rafal, Michel Thouseau_

Tarifs : TJ : 10€ • TA : 15€ • TR : 18€ • TP : 20€ / Dès 9 ans

Théâtre – Cirque SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

