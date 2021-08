Strasbourg Église évangélique luthérienne de la Croix Bas-Rhin, Strasbourg Il y a une église place d’Austerlitz ? Qu’y-a-t-il derrière ses portes ? Église évangélique luthérienne de la Croix Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église évangélique luthérienne de la Croix

### Vous vous êtes posés la première question ? Vous avez ici les premiers éléments pour y répondre. Le sachant, vous êtes-vous posé la seconde question ? Ce week-end patrimonial est une occasion particulière d’y répondre ! Intégrée à un bel immeuble d’habitation au coin de la place d’Austerlitz côté Krutenau, une façade d’église se révèle. Vous êtes passé devant, vous vous êtes arrêté un instant, vous y avez un jeté un coup d’oeil en descendant du bus (ligne 10 arrêt Austerlitz), vous l’avez contemplée depuis une proche terrasse. Ouverte tous les dimanches et jours de fêtes chrétiennes, elle ouvre aussi ses portes depuis des années pour les Journées européennes du patrimoine. C’est l’occasion de découvrir ses modestes mais réels trésors, de passer de l’autre côté, à l’intérieur. De faire un tour en curieux ou une pause contemplative ou de chercher du sens dans cette église, issue de la Réforme protestante, « catholique révisée luthérienne », née d’un réveil au sein même des églises luthériennes d’Alsace, s’inscrivant ainsi doublement dans l’histoire de Strasbourg, et prêchant toujours, aussi à travers ses vitraux, éléments décoratifs et cultuels, la grâce de Dieu offerte à tous par un Messie crucifié « par tous »… pour tous. Cette année, en plus des temps de visite libre ou commentée sur demande, nocturne d’ouverture avec verre de l’amitié le vendredi (inscription souhaitée) ; le dimanche : culte évangélique luthérien à 10h, culte réformé en malgache en début d’après-midi.

Gratuit. Entrée libre dans le respect des normes sanitaires actuelles. Visite libre ou visite guidée.

