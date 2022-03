“Il y a seulement toi qui sais” – Cie du Bonheur Vert Chauffailles, 8 mars 2022, Chauffailles.

“Il y a seulement toi qui sais” – Cie du Bonheur Vert Espace Culturel du Brionnais 2ter Rue Gambetta Chauffailles

2022-03-08 14:30:00 – 2022-03-08 15:45:00 Espace Culturel du Brionnais 2ter Rue Gambetta

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles

Scolaire, collèges dès 11 ans. Durée : 1h15.

Qui est Barbe-Bleue ?

Des comédiens se retrouvent pour jouer ce conte, mais dans l’histoire de Perrault certains épisodes dérangent. Comment accepter aujourd’hui l’emprise de cet homme et la réclusion de ces femmes ? Comment celui qui doit l’incarner se débat-il avec ses fantasmes et sa culpabilité ? Comment réinventer un mode de relation libre entre les hommes et les femmes ?

Comme dirait la sœur Anne : « Il y a seulement toi qui sais ! »

Interprétation : Karine About, Olivier-Jacques Bernard, Elsa Dupuy – mise en scène : Gaëlle About – création lumières : Guillaume Clerget. Production : Cie du Bonheur Vert, avec le soutien du Conseil Départemental 71.

ecb@chauffailles.fr +33 3 85 26 44 22 https://ecb-chauffailles.mapado.com/event/62061-il-y-a-seulement-toi-qui-sais

Scolaire, collèges dès 11 ans. Durée : 1h15.

Qui est Barbe-Bleue ?

Des comédiens se retrouvent pour jouer ce conte, mais dans l’histoire de Perrault certains épisodes dérangent. Comment accepter aujourd’hui l’emprise de cet homme et la réclusion de ces femmes ? Comment celui qui doit l’incarner se débat-il avec ses fantasmes et sa culpabilité ? Comment réinventer un mode de relation libre entre les hommes et les femmes ?

Comme dirait la sœur Anne : « Il y a seulement toi qui sais ! »

Interprétation : Karine About, Olivier-Jacques Bernard, Elsa Dupuy – mise en scène : Gaëlle About – création lumières : Guillaume Clerget. Production : Cie du Bonheur Vert, avec le soutien du Conseil Départemental 71.

Espace Culturel du Brionnais 2ter Rue Gambetta Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-01-02 par