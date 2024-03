Il y a seulement toi qui sais Espace des Arts Chalon-sur-Saône, vendredi 26 avril 2024.

Il y a seulement toi qui sais Espace des Arts Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dans le cadre de la Carte Blanche offerte à Gaëlle About et à la Compagnie du Bonheur Vert, le spectacle « Il y a seulement toi qui sais » part du conte de Barbe-Bleue pour explorer la figure de l’homme violent et ses répercussions. Des comédiens veulent trouver la clé de cette histoire qui a traumatisé des générations. 7 7 EUR.

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26 21:30:00

Espace des Arts 5 Avenue Nicéphore Niépce

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

