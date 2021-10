Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Il y a quelque chose de pourri Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Il y a quelque chose de pourri Cherbourg-en-Cotentin, 4 décembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Il y a quelque chose de pourri 2021-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-04 Maison Olympes de Gouges CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche Elvis Alatac, compagnie de théâtre d’objets, dirigée par Pier Porcheron s’empare d’auteurs classiques, Shakespeare et Maupassant, pour écrire ses propres histoires.

Il y a quelque chose de pourri, c'est l'histoire de quelqu'un qui aurait voulu être…

