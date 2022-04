Il y a le ciel, le soleil et…la vase ! Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Il y a le ciel, le soleil et…la vase ! parking devant l'étang David Allègre Avenue du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains

2022-07-11

Andernos-les-Bains Gironde 4 4 EUR Ce n’est pas une pêche, ni 2 mais 3 pêches dans trois milieux différents sur le site des Quinconces qui vont vous permettre de découvrir toutes les facettes du Bassin.

Attention balade vasement chouette !

A partir de 6 ans. Andernos Tourisme

parking devant l’étang David Allègre Avenue du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains

