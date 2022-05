Il y a des jours où les citrouilles ne sont que des citrouilles Aix-en-Provence, 13 mai 2022, Aix-en-Provence.

Il y a des jours où les citrouilles ne sont que des citrouilles Théâtre Espace Jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence

2022-05-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-13 20:15:00 20:15:00 Théâtre Espace Jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ses poupées vont devenir des enfants du monde entier dont les droits sont bafoués. Après lui avoir raconté les dangers auxquels les sont confrontés ( travail, errance, migration, clandestins, mariage forcé, enfant soldat) Ils vont interpréter des situations auxquelles les enfants de “chez nous” peuvent être confrontée (maltraitance physique ou psychologique, harcèlement scolaire) Ce cauchemar initiatique va pousser la fillette à regarder sa propre enfance et à se poser ces questions singulières qui effleurent de plus en plus d’enfants en manque de repères dans la société actuelle : « A quoi ça sert l’enfance ? Et pourquoi ne peut-on pas devenir adulte tout de suite ? » Et c’est en cherchant ses réponses, qu’elle va trouver le chemin vers la réconciliation avec sa mère.



La volonté artistique s’articule autour de formes liées à l’univers de l’enfance : marionnettes, clowns, masques, comptines, chorégraphies…afin de ne jamais tomber dans la dramatisation des témoignages mais s’approcher au plus près des « jeux d’enfants » que l’on peut observer dans une chambre de petite fille ou au détour d’une cour d’école.



Auteur et metteur en scène : Magali Zucco

Lumière et régie : Jean-Louis Alessandra.



Durée : 1h15, avec Arthur Combelles, Lola Donati, Ela Przekaza, Elise Reslinger, Rebecca Valentin.

Spectacle tout public, à partir de 8 ans, au Théâtre de L’espace Jeunesse. Une petite fille se réfugie dans sa chambre après s’être fait gifler par sa mère. Acte qui va entraîner l’enfant au centre d’une aventure où ses poupées vont prendre vie

