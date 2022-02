Il Viaggio, Dante de Pascal Dusapin : Conférence préparatoire au Festival d’Art Lyrique de Juillet 2022 Aix-en-Provence, 16 février 2022, Aix-en-Provence.

Il Viaggio, Dante de Pascal Dusapin : Conférence préparatoire au Festival d’Art Lyrique de Juillet 2022 La Manufacture – Le Cinéma / Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes Aix-en-Provence

2022-02-16 18:30:00 – 2022-02-16 20:00:00 La Manufacture – Le Cinéma / Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Monument de la culture européenne dont on fête les sept cents ans, la Divine Comédie est à la fois un poème-monde synthétisant tous les savoirs et le témoignage concret d’une vie plongée dans les turpitudes de son temps – Florence en l’an 1300, avec ses querelles politiques et religieuses qui ont failli mener Dante au bûcher. Avec Il Viaggio, Dante, commande du Festival d’Aix-en-Provence et création mondiale de son édition 2022, le compositeur Pascal Dusapin (Passion, 2009) et son librettiste Frédéric Boyer proposent un voyage intime à travers cette somme réputée inadaptable, qui narre elle-même le voyage d’un individu exemplaire à travers tout ce qui fait l’humain – jusqu’à son accomplissement dans la lumière et dans la joie. Le metteur en scène Claus Guth place le protagoniste dans un entre-deux incertain qui a l’inquiétante étrangeté de notre monde contemporain.



Cette conférence propose un voyage menant de Dante à Dusapin, rappelant les grands enjeux de la Divine Comédie, évoquant les circonstances qui ont mené les artistes à s’emparer de ce chef-d’œuvre intimidant, et présentant dans ses grands traits l’adaptation qui en a été tirée (livret, partition et mise en scène).

Timothée Picard est dramaturge et conseiller artistique du Festival d’Aix-en-Provence et professeur de littérature générale et comparée à l’université Rennes 2, auteur de nombreux ouvrages sur l’opéra et l’imaginaire musical européen.

Il Viaggio, Dante de Pascal Dusapin : un parcours intime à travers la Divine Comédie par Timothée Picard

