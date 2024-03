Il va y avoir du sport Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, jeudi 27 juin 2024.

Il va y avoir du sport Théâtre et musique Jeudi 27 juin, 20h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée gratuite sur réservation.

On raconte souvent que le sport naît en Angleterre au XVIIIe siècle. Mais une littérature bien plus ancienne renseigne sur l’origine de ce que l’on appelle aujourd’hui « activité physique », voire artistique, et sur les savoir-faire nécessaires à ces pratiques. Aujourd’hui le sport n’est plus réservé à une catégorie de la population comme il l’a longtemps été. Depuis plus de cent ans, il irrigue les différentes strates de la société. Il est même devenu un des révélateurs de luttes politiques qui agitent nos sociétés et dont la littérature témoigne. Au travers de performances articulant texte, corps et gestes sportifs, les élèves comédiens explorent différents textes autour du sport, du XVIIe siècle à nos jours. Au sein d’une même équipe au plateau, leurs camarades musiciens jouent avec eux, sur des répertoires anciens, modernes comme contemporains.

Coordination : Manuel Weber et Caroline Delume avec la complicité d’Isabelle Pipart.

Dans le cadre du Festival Mois Molière 2024.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

