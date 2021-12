Il va y avoir de l’amour ! Médiathèque Pierre-Amalric, 22 janvier 2022, Albi.

Il va y avoir de l’amour !

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Allez, allez… le rez-de-chaussée de la médiathèque se transforme pour l’occasion. Celle de vous mettre en condition et de déclencher une pluie d’Amour autour de vous. Pour commencer, on se « love » dans un transat, un pouf, une chauffeuse, puis on ferme les yeux. Ensuite, on ouvre son cœur et ses oreilles pour écouter des textes littéraires, humoristiques, mais aussi des extraits musicaux et des messages d’amour, savamment sélectionnés par les bibliothécaires. Sans oublier… certaines consignes (mais surprise!). _Tout public à partir de 7 ans._

Entrée libre

Sieste culturelle

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00