Il Trionfo del Tempo e del Disinganno Philharmonie de Paris, 11 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 11 octobre 2021

de 19h30 à 20h15

gratuit

Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit.

Professeure de musicologie (Sorbonne Université), Raphaëlle Legrand travaille sur l’opéra et l’opéra-comique en France au XVIIIe siècle, l’œuvre musicale et théorique de Rameau, les chanteuses et les compositrices. Membre de l’Institut de Recherche en Musicologie (IReMus, UMR 8223), co-directrice du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur la Musique et les Arts du Spectacle (GRIMAS), co-fondatrice du Cercle de Recherche Interdisciplinaire sur les Musiciennes (CReIM), elle a publié entre autres Regards sur l’opéra-comique (CNRS Editions, 2002, avec N. Wild), Rameau et le pouvoir de l’harmonie (Cité de la Musique, 2007) et co-dirigé Sillages musicologiques (CNSMDP, 1997, avec Ph. Blay), Entre théâtre et musique (Cahiers d’histoire culturelle, 1999, avec L. Quetin), Musiciennes en duo (PUR, 2015, avec C. Giron-Panel, S. Granger, B. Porot), En un acte, Les actes de ballet de Jean-Philippe Rameau (Aedam Musicae, 2019, avec R.M. Trotier). Elle est directrice de la collection “Baroque et Lumières” chez Aedam Musicae.

