IL CIRCO DI PINOCCHIO IL TEATRO DI PINOCCHIO Saint-Maur-Des-Fosses, 7 janvier 2024, Saint-Maur-Des-Fosses.

IL CIRCO DI PINOCCHIOLes enfants verront Pinocchio en vrai !Le Cirque de Pinocchio est, avant tout, le cirque de l’émotion et de la poésie. Bellissimo un spectacle unique dans sa conception puisqu’il unit l’art de la comédie, du cirque et des marionnettes dans un magnifique chapiteau transformé en cirque théâtre à l’italienne.Les enfants seront invités à participer à ce spectacle rigolo et magique au cœur de la Commedia dell’ Arte Avec Pinocchio..ce pantin au grand cœur, insouciant et espiègle, qui fera des bêtises tout au long du spectacle, la Fée, qui par sa beauté émerveille les petites filles, Fiorino le clown artiste complet et combien attachant qui devient le meilleur ami des petits garçons et le carabinier trouble-fête sympathique, le temps semblera suspendu … comme une bulle de rêve dans un écrin de velours …« Il Circo di Pinocchio » doit être découvert par tous les publics et pas seulement les enfants…absolument!

Tarif : 11.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 15:00

IL TEATRO DI PINOCCHIO PLACE DE MOLENES 94210 Saint-Maur-Des-Fosses 94