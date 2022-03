Il sole non si muove Marseille 1er Arrondissement, 20 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Il sole non si muove Eglise Saint-Théodore 3 Rue des Dominicaines Marseille 1er Arrondissement

2022-03-20 – 2022-03-20 Eglise Saint-Théodore 3 Rue des Dominicaines

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Avec “Il sole non si muove”, la Compagnie Rassegna se penche sur la circulation des chansons profanes au XVIe siècle. A cette occasion, flûte kaval, luth arabe, basse, guitare baroque ou électrique invitent la viole de gambe à accompagner les chanteurs de la compagnie. Au programme, des pièces issues des répertoires de chansons italiennes (frottole), espagnoles ou portugaises, des chants issus du “Hawzi” (genre né au XVIe siècle dans la ville algérienne de Tlemcen), ainsi que des airs turcs et arméniens caractéristiques de cette époque.



En parallèle de ce répertoire méditerranéen, un autre se dessine : venus de l’Angleterre élisabéthaine, des Ayres de Dowland et de Hume, ou des extraits des “Cris de Londres”, ponctuent le déroulé du concert. Ils rappellent que cette époque fut celle des flux et des échanges autant que celle des territoires et que, européen avant l’heure, le musicien de la Renaissance circulait en permanence, croisant déjà les influences et les sonorités, pleinement acteur d’un monde en mouvement. Propices à l’improvisation et à la créativité, ces airs du nord et du sud de la Méditerranée permettent un nouvel angle de vue, plus septentrional, sur cette mer si fascinante.



Bruno Allary, direction artistique, guitares et saz

Mireille Collignon, viole de gambe

Isabelle Courroy, flûtes kaval

Thomas Bramerie, contrebasse

Fouad Didi, chant et oud

Mandy Lerouge, Carine Lotta, Sylvie Paz, Carina Salvado, chant et percussions

