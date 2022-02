IL SOLE NON SI MUOVE – Festival Mars en Baroque Église Saint-Théodore Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Il sole non si muove est un programme de musique intranquille et voyageuse, qui décloisonne les répertoires populaires et savants du XVIe siècle de la Méditerranée à l’Angleterre élisabéthaine. Flûte kaval, luth arabe, basse, guitare baroque ou électrique invitent la viole de gambe à accompagner les voix. Avec Bruno Allary (direction artistique, composition, guitare, saz, voix), Fouad Didi (violon, oud, voix), Isabelle Courroy (flûtes kaval), Mireille Collignon (viole de gambe), Sylvie Aniorte-Paz (voix, percussions), Mandy Lerouge (voix, percussions), Carine Lotta (voix), Thomas Bramerie (contrebasse), Romain Perez (régisseur son) Dimanche 20 mars – 17h ► Lieu Église Saint-Théodore 3 Rue des Dominicaines, 13001 Marseille ► Organisation : « Il sole non si muove » est une création de la Compagnie Rassegna, produite par MCE Productions, création réalisée avec le soutien de la Fondation Orange pour la création musicale. Album produit avec le soutien du FCM et de la Région Sud PACA.

