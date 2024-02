Il Sogno Del Marinaio en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, jeudi 13 juin 2024.

Le jeudi 13 juin 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 18.50 EUR

Le projet de rock expérimental du bassiste légendaire Mike Watt (The Stooges, The Minutemen…), Il Sogno Del Marinaio, sera de passage à Paris pour un concert au Supersonic Records !

Il Sogno Del Marinaio en concert !

IL SOGNO DEL MARINAIO

(Rock experimental / Florence, IT & Virginie, USA)

Mike Watt est un musicien travailleur. Depuis qu’il a acquis la réputation d’être l’un des bassistes les plus talentueux et les plus créatifs au monde en tant que membre fondateur du célèbre groupe punk californien les Minutemen, Watt est resté occupé par un nombre impressionnant de projets. Qu’il joue en tant que membre des légendaires rockers de Détroit, les Stooges, ou qu’il compose ses différents opéras, Watt injecte sa personnalité musicale dans tout ce qu’il fait.

Si vous cherchez Mike Watt sur Wikipedia, vous découvrirez un nombre impressionnant d’albums, de collaborations avec des artistes comme Nels Cline et Dave Grohl, et une participation à un trop grand nombre de groupes (les siens et d’autres) pour que vous puissiez en faire le compte.

Watt a réussi à maintenir cette production prolifique et à rendre sa musique passionnante grâce au style de jeu – imprévisible et complexe qui le caractérise.

Son projet actuel – l’un des nombreux qu’il mène à tout moment – ne fait pas exception à la règle. Il Sogno Del Marinaio, qui signifie « le rêve du marin » en italien, lui permet de faire à nouveau équipe avec Andrea Belfi et Stefano Pilia, un batteur et un guitariste italiens avec lesquels il s’est lié et qui ont sorti un album, « La Busta Gialla », en 2009. L’alchimie du trio fonctionne suffisamment bien sur scène et en studio pour qu’ils décident de faire à nouveau équipe pour un nouvel album, « Canto Secondo », qui vient de sortir et qui se traduit par « deuxième chanson ».

Jeudi 13 Juin 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 18€ / 23€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3hPvDsatj https://fb.me/e/3hPvDsatj https://link.dice.fm/F2973de212ee

