Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières, 3 février 2022, .

Date et horaire exacts : Du jeudi 03 février 2022 au samedi 05 février 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

payant

Mettant en mots et en sons l’ouvrage La Haine de la musique de Pascal Quignard, Benjamin Dupé oppose à cet apparent désamour une pièce polyphonique, interprétée par le comédien Pierre Baux et l’altiste Garth Knox.

Avec un dispositif scénique épuré, l’écoute est au centre de l’attention. Les musiques de la langue et de l’instrument deviennent alors sujets de réflexions, supports artistiques et générateurs d’interférences. La voix avance, se cogne, respire et s’élève de plus belle, l’archet quant à lui grince, vibre et décélère avant de mieux repartir.

Entre humour et virtuosité, les deux protagonistes, tels des alter ego, se répondent et se coupent au rythme des métronomes, jusqu’au silence, seul repos de l’oreille qui ne se ferme jamais.

Un spectacle de la compagnie Comme je l’entends – Conception, musique, dramaturgie et mise en scène : Benjamin Dupé – Texte d’après « La Haine de la musique » de Pascal Quignard – Collaboration à la scénographie : Olivier Thomas – Collaboration à la lumière : Christophe Forey – Collaboration informatique musicale IRCAM : Manuel Poletti – Régie générale et son : Julien Frénois

avec : Pierre Baux, voix, Garth Knox, alto

Contact : 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau

