Camp d’été EEDF Briançon Il Rostiolo Italie 9 – 25 juillet Il Rostiolo Le tarif du camp est de 600€ pour le premier enfant puis de 550€ pour les frères et sœurs.

Pendant 17 jours, du 9 au 25 juillet, le groupe EEDF de Briançon se rendra sur le terrain des scouts catholiques italiens (AGESCI) du Rostiolo, à une heure de Gênes. Situé dans un bois près d’une rivière, cet immense terrain accueillera en plus des 50 jeunes de 6 à 18 ans du groupe, des troupes italiennes reparties sur les différents espaces du lieu.

Il s’agira d’abord de pérpétuer la vie scout pratiquée pendant l’année :

Le couchage se fera en tente et des installations de tables seront construites avec des brelages, méthodes d’assemblage avec de la corde, puis démontées à la fin.

Les jeunes seront repartis par branches en fonction de leur âge (6-8, 8-11, 11-15, 15-18) avec des animateur.ices sur chaque groupes, auront la responsabilité toujours accompagnée de la cuisine, de la vaisselle, de l’organisation de certains temps d’animation et de l’attention portée à la communauté.

La dixaine de plus jeunes sera en permanence encadrée voir remplacée dans ces temps de vie quotidienne, et de nombreuses activités leur permettront de découvrir leurs sens, leur environnement, la vie en groupe dans le respect de l’autre et de soi-même. Activités manuelles et physiques, peinture, danse, chant, tout cela sous l’auspice du lieu d’accueil : l’Italie, terre de découverte, avec sa langue, ses paysages et ses saveurs.

Pour la vingtaine de 8-11 ans, la même attention sera portée sur la vie quotidienne, avec plus d’autonomie dans le maniement des ustensils, la création d’équipes de services tournantes, et des activités plus ambitieuses : une attention particulière sera portée sur le respect d’autrui et l’apprentissage de la communication émotionnelle, ainsi que la gestion de conflit. Ce sera aussi l’occasion de créer des petits projets de jeux ou des travaux en équipe, de partir en randonnée pour découvrir la région, et de rencontrer des voisins scouts italiens lors de jeux, d’apprendre quelques éléments de langue et d’histoire.

Pour la vingtaine de de 11-15 ans, la pédagogie scoute prévoit une reflexion importante sur la menée de projets. En plus de relations plus complexes avec les italiens (échanges, jeux de rencontres), les équipages composés d’une demi-douzaine de jeunes organiseront une « explo », randonnée en autonomie de 2 ou 3 jours pour découvrir la région, aider les communautés, en organisant son intendance, sa trésorerie, avec toujours le soutien et la surveillance de l’équipe d’animation qui s’assure à l’avance des itinéraires et des lieux de couchage. Ces mêmes équipages se chargeront sur le camp de services tournant de cuisine, de vaisselle, de sanitaires et de quelques temps d’animation.

Enfin le petit groupe des quatre plus agés, le clan aïné, a décider au cours de l’année de la façon de mener son projet de camp. Ils souhaitent expérimenter des temps d’animation et seront en soutien de l’équipe sur différents temps, avec malgré tout des moments d’autonomie, une préparation de leur intendance en amont du camp et un animateur dédié qui les a accompagné pendant l’année. Ils organiseront ainsi un raid, longue explo, pour mener un projet de découverte et de citoyenneté.

Par ailleurs, c’est sous l’angle de la mise en mouvement du corps, par les arts du spectacle, le chant et le sport que seront portées nombres des intentions pédagogiques. Une formation à l’éveil musicale, la création de chorégraphies, l’apprentissage de danses traditionnelles et des tournois sportifs interculturels seront organisés pour apprendre aux jeunes à connaître leurs corps et celui de l’autre sous le prisme de la découverte de l’Italie.

La présence sur le terrain d’une rivière sera grandement exploité par la présence de deux surveillants de baignade dans l’équipe, parmi la dixaine de membres de l’équipe dont la moitié pratique le scoutisme et l’animation depuis plus de cinq ans. Les enseignements culturels et les échanges seront dispensés et soutenus par deux membres de l’équipe franco-italiens et quelques autres bilingues. Au moins un voyage à la mer sera organisé pour nos enfants habitués à la montagne, occasion de prendre en groupe les transports en commun à l’étranger et d’aller s’amuser à la plage.

En soutien des deux membres de direction qui assureront la sécurité morale, physique et affective des jeunes et de l’équipe d’animation, ainsi qu’un suivi de formation et la gestion de la trésorerie, deux intendants s’assureront de l’état de la cuisine et des règles sanitaires, ainsi que des courses. Celles-ci seront prévu en amont en partenariat avec des producteurs locaux et biologiques, et ce choix sera presenté aux enfants qui seront encouragés à pratiquer le tri et à mettre en place un compost.

La pédagogie scoute, parfaitement maitrisée par les référents de chaque branche, met en avant la vie en petits groupes, telle qu’on la retrouve dans les équipages, les sixaines de services pour les 8-11, la vie en plein air et l’éducation par l’action, ainsi que la lutte contre les discriminations. Une journée type se structure ainsi avec une petite activité de quelques minutes après le petit-déjeuner puis une grande activité souvent manuelle avant la préparation du repas, un temps calme obligatoire après le repas pour se protéger de la chaleur, un grand jeu l’après-midi puis après le goûter un temps libre pour les douches, la préparation du diner qui est suivi d’une veillée. À l’occasion ce programme est adapté à la demande du groupe, lors d’activités spéciales comme des olympiades ou une randonnée, et s’insèrent des temps démocratiques de conseil, servant à discuter de l’état de la vie du groupe, de l’avancée des projets et des objectifs de la semaine.

En plus des activités proposées, des malles de dessin, de jeux, de livres sont à la dispositions des jeunes et des temps de débat ou de réflexion sur l’actualité ou les valeurs de l’association sont organisées. C’est l’occasion de présenter les jeunes, en accord avec leur tranches d’âge, à des questions d’égalité de genre, de discrimination, d’expression des émotions, de sexualité ou d’affectivité.

Un imaginaire tramé le long du camp pour chaque branche rend l’aventure plus vivante et stimule la participation et la curiosité des jeunes, tout en thématisant les activités, cette année l’imaginaire étant étroitement lié à notre déplacement en Italie.

Ainsi, en plus de temps dédié à la découverte de la langue et de la culture italienne tout au long du séjour avec des échanges avec des jeunes de leur âge, des activités inhabituelles pour ces jeunes de la montagne, et une formation au questions de citoyenneté, de discrimination et d’écologie seront portées par dessus les méthodes pédagogiques de vie en plein air et en communauté déjà connues par le groupe.

