il ritrovo dei vitelloni Al Pincio Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

il ritrovo dei vitelloni Al Pincio, 19 mars 2022, Montreuil. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 20h00 à 23h40

gratuit

Le rendez-vous des bons vivants qui aiment la bonne bouffe, la bonne musique, le bon vin, cocktail… Marcos aka Coshmar Dj, le fondateur de Star Wax mag, vous invite à débuter la soirée, de 20h à 23h30, samedi 19 mars chez Al Pincio, l’unique bar tapas de Montreuil avec un Dj Booth et un magnifique patio pour fumer ta mèche. Entrée libre. La sélection musicale sera éclectique: afro latin jazz, hiphop, soul, funk et autres rare grooves du monde. Al Pincio 43 Rue de Paris Montreuil 93100 Contact : http://starwaxmag.com/coshmix17/ Clubbing

Date complète :

2022-03-19T20:00:00+01:00_2022-03-19T23:40:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu Al Pincio Adresse 43 Rue de Paris Ville Montreuil lieuville Al Pincio Montreuil Departement Paris

Al Pincio Montreuil Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

il ritrovo dei vitelloni Al Pincio 2022-03-19 was last modified: by il ritrovo dei vitelloni Al Pincio Al Pincio 19 mars 2022 Al Pincio Montreuil Montreuil

Montreuil Paris