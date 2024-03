IL RESTE ENCORE DEMAIN Centre d’art et de Culture Meudon, mercredi 10 avril 2024.

IL RESTE ENCORE DEMAIN Comédie dramatique de Paola Cortellesi

Avec Paola Cortellesi… Italie – 2024 – 1H58 10 – 16 avril Centre d’art et de Culture

AVANT LA SÉANCE : GODZALINA de Lucile Paras – 4’55

Mariée à un homme autoritaire et violent, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. L’arrivée d’une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d’imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même.

MERCREDI 10 : 16h30

SAMEDI 13 : 20h30

DIMANCHE 14 : 16h30

MARDI 16 : 16h30

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France