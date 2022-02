Il pleut il mouille, vive les citrouilles! Carentoir Carentoir Catégories d’évènement: Carentoir

Morbihan

Il pleut il mouille, vive les citrouilles! Carentoir, 26 octobre 2022, Carentoir. Il pleut il mouille, vive les citrouilles! Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir

2022-10-26 – 2022-10-26 Le Bois Brassu La Ferme du Monde

Carentoir Morbihan Carentoir Le parc animalier prend les couleurs d’Halloween pour les vacances de la Toussaint : concours de dessins, devinettes – épouvantails, maison hantée…

Deux journées phares:

le mercredi 26 octobre : maquillage avec Béa Barbouille

le mercredi 2 novembre: un atelier carte postale imaginaire avec Yacinthe Casier +33 2 99 93 70 70 http://www.lafermedumonde.com/ Le parc animalier prend les couleurs d’Halloween pour les vacances de la Toussaint : concours de dessins, devinettes – épouvantails, maison hantée…

Deux journées phares:

le mercredi 26 octobre : maquillage avec Béa Barbouille

le mercredi 2 novembre: un atelier carte postale imaginaire avec Yacinthe Casier Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Carentoir, Morbihan Autres Lieu Carentoir Adresse Le Bois Brassu La Ferme du Monde Ville Carentoir lieuville Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Departement Morbihan

Carentoir Carentoir Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carentoir/

Il pleut il mouille, vive les citrouilles! Carentoir 2022-10-26 was last modified: by Il pleut il mouille, vive les citrouilles! Carentoir Carentoir 26 octobre 2022 Carentoir morbihan

Carentoir Morbihan