Bibliothèque Ancely, le mercredi 15 décembre à 10:30

Mercredi 15 décembre à 10h30 Conte – Jeux de doigts et de sons Les escargots vont mollo, les fleurs montrent leurs couleurs et les poissons jouent à saute-mouton. C'est aussi le grand voyage au fil de l'eau, au fil des mots, d'une goutte d'eau. Elle rêve de retrouver son nuage, tout là-haut. À partir de 6 mois – Durée : 25 min Inscription au 05 31 22 98 90

2021-12-15T10:30:00 2021-12-15T12:30:00

