Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, le mardi 19 janvier à 11:00

C’est aussi le grand voyage au fil de l’eau, au fil des mots, d’une goutte d’eau. Elle rêve de retrouver son nuage, tout là-haut. Eau, calebasses, percussion d’eau, grelots, bâton de pluie, bol tibétain. Sons, conte, comptines, jeux de doigts. **_Avec Laetitia Bloud, conteuse_** ● Durée : 45 min ∙ De 18 mois à 3 ans **Un évènement Fête du conte 2022**

Sur réservation

C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont mollo, les fleurs montrent leurs couleurs et les poissons jouent à saute-mouton… Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux Yvelines

2021-01-19T11:00:00 2021-01-19T11:45:00

