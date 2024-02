Il pleut du sable sur la Lune par la Compagnie Passages La Cabane Villeneuve-sur-Lot, lundi 19 février 2024.

Il pleut du sable sur la Lune par la Compagnie Passages La Cabane Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gaïsi des étoiles et Grelot des neiges apparaissent au milieu d’un rêve. Et c’est cette ritournelle que le public, petits et grands est invité à reprendre avec la diseuse.

Un spectacle qui met en éveil tous les sens des petits comme des grands !

A partir de 6 mois.

Inscription obligatoire !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 10:30:00

fin : 2024-02-19

La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine heuresvagabondes@gmail.com

