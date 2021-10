IL PLEUT DES VOIX – CONCERT L’ANGLAIS ET L’ENSEMBLE VOCAL PLURIELLES Abbaretz, 20 novembre 2021, Abbaretz.

IL PLEUT DES VOIX – CONCERT L’ANGLAIS ET L’ENSEMBLE VOCAL PLURIELLES 2021-11-20 – 2021-11-20 Salle polyvalente Rue de la Mairie

Abbaretz Loire-Atlantique Abbaretz

EUR 5 8 L’Anglais chante les sortilèges qui nous hantent, les voix antérieures, les surprises du futur et l’importance de la joie dans la chute. En duo guitare/batterie, la musique est épurée, puissante et les mots claquent. Et pour accompagner la sortie de leur album, L’Anglais invite sur scène le chœur de femmes Plurielles, pour rajouter de l’épique, du souffle, de l’organe et de la chair. Pour que toutes et tous, sur scène, vous offrent des voix dans tous ses états et de l’émotion brute, quand la chanson française fait son étrangère, élégante et littéraire…

En partenariat avec Musique et Danse en Loire Atlantique dans le cadre du dispositif Traverse

Tout public

Tarifs : 8€ plein / 5€ réduit

Réservation fortement conseillée

Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay ou sur le site internet de la communauté de communes de Nozay

Chansons Epiques et partagées à Voix Déployées

accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.cc-nozay.fr/listes/spectacles-aux-pays-de-la-pierre-bleue/

L’Anglais chante les sortilèges qui nous hantent, les voix antérieures, les surprises du futur et l’importance de la joie dans la chute. En duo guitare/batterie, la musique est épurée, puissante et les mots claquent. Et pour accompagner la sortie de leur album, L’Anglais invite sur scène le chœur de femmes Plurielles, pour rajouter de l’épique, du souffle, de l’organe et de la chair. Pour que toutes et tous, sur scène, vous offrent des voix dans tous ses états et de l’émotion brute, quand la chanson française fait son étrangère, élégante et littéraire…

En partenariat avec Musique et Danse en Loire Atlantique dans le cadre du dispositif Traverse

Tout public

Tarifs : 8€ plein / 5€ réduit

Réservation fortement conseillée

Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay ou sur le site internet de la communauté de communes de Nozay

dernière mise à jour : 2021-10-19 par