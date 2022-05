“Il parle aux arbres !” : Atelier de sylvothérapie, animé par Willy Lortia-Boche Jardin des MétamorphOZes, 5 juin 2022, Valaire.

le dimanche 5 juin à Jardin des MétamorphOZes

La sylvothérapie, originaire du japon “Shinrin Yoku”, est assimilée à un véritable art de vivre dans ce pays et fait partie des recommandations gouvernementales. Les arbres offrent une reconnexion à soi, à la nature et à l’instant présent. Canaliser le stress, se relaxer et préserver une bonne santé par des « bains de forêts » récurrents. Une marche dans un jardin, dans une forêt revigore, donne de l’énergie et apaise la respiration. L’humeur les pensées négatives s’apaisent. Vous ne verrez plus les jardins, les arbres et la forêt de la même manière. Ressentir le bienfait des arbres.

tarif d’une entrée de jardin soit 5€ par personne. pour les groupes à partir de 4€ par personne.

Découvrez les vertus insoupçonnées de la sylvothérapie ou “bains de forêt”, véritable art de vivre au Japon, et profitez de ce moment inédit de détente et de retour à soi.

Jardin des MétamorphOZes Domaine Du Prieuré 10 Rue de l’Octroi 41120 Valaire Valaire Loir-et-Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00