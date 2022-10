Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette, 11 janvier 2023, Paris. Du mardi 10 janvier 2023 au jeudi 19 janvier 2023 :

dimanche

de 17h00 à 18h20

samedi

de 18h00 à 19h20

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h20

. payant 20€ / 16€ / 13€

Une agression vient d’être commise : une femme gît sur le sol. Morte ou vive ? Bientôt elle se relève, l’air de rien… Un nouveau crime semble se profiler à l’horizon. Sur le plateau, Agnès Limbos brouille les pistes. Elle mélange les indices, multiplie les points de vue et modifie la perspective à l’aide de répliques en miniature d’objets du quotidien. Son rôle change aussi. L’artiste est tour à tour la victime, la main du bourreau, l’enquêtrice, l’agent orchestrant une reconstitution et, même, une héroïne de conte. Ce jeu de pistes trouble concentre tout l’art d’Agnès Limbos, interprète et conceptrice du spectacle, artiste reconnue du théâtre d’objets depuis vingt-cinq ans. Sa force expressive, sidérante, résonne avec des objets soigneusement amenés ouvrant, tout à coup, l’abîme de la tragédie au milieu de la banalité. La compagnie belge offre ici une forme de rébus, et engage le spectateur à relier lui-même les pièces du puzzle. Loufoque comme un jeu d’enfant, fascinant comme un fait divers, glaçant comme un crime domestique, la dernière création de Gare Centrale aborde, en filigrane, un sujet qui n’en finit pas d’être d’actualité : les violences faites aux femmes. Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/il-n%E2%80%99y-rien-dans-ma-vie-qui-montre-que-je-suis-moche-int%C3%A9rieurement 01 84 79 44 44 contact@lemouffetard.com https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM http://lemouffetard.com/spectacle/il-n%E2%80%99y-rien-dans-ma-vie-qui-montre-que-je-suis-moche-int%C3%A9rieurement

Loïc Le Gall Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Adresse 73 rue Mouffetard Ville Paris lieuville Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Departement Paris

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 2023-01-11 was last modified: by Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 11 janvier 2023 Le Mouffetard Paris Théâtre des arts de la Marionnette Paris

Paris Paris