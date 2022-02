Il n’y a plus rien Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Réveillez-vous ! Vous avez le droit, citoyens, d’avoir, de posséder, de fermer vos gueules et de vous satisfaire des libertés que vous pensez détenir. ETRE et AVOIR, deux auxiliaires de vie bien trop souvent confondus au chevet d’un bonheur endoctriné. Il ne suffit pas d’avoir des libertés pour être libre. LA DANSE COMME UN LANGAGE : Par l’universalité des gestes, les mouvements du corps nous permettent d’appréhender le récit écrit par Léo Ferré. Les mots aux idées alambiquées d’un homme révolté sont vulgarisés par son esprit sans perdre la poésie grâce à la danse. C’est parce qu’elle est intrinsèquement liée à toutes les cultures que la danse, continuité du mouvement naturel, permet d’être un traducteur éloquent. Il n’y a plus rien, Léo Ferré – Zest’Cie.

