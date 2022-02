Il n’y a pas d’amour heureux Marseille 6e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Il n’y a pas d’amour heureux Eglise Saint-Nicolas de Myre 19 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

2022-04-02 20:00:00 – 2022-04-02 Eglise Saint-Nicolas de Myre 19 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

‍Bien avant Freud et son concept d’Eros/Thanatos, l’association de ces deux pulsions à la fois si proches et si différentes a fait couler beaucoup d’encre. Le répertoire regorge d’exemples : les airs français du XVIIe où l’amoureux éconduit « meurt de plaisir », le « Liebestod » du Tristanet Isolde de Wagner, tout comme le présent Lamento di Zaïda turca de Rossi où « une fille mauresque meurt dans les mains de l’Amour »… La jouissance amoureuse elle-même est appelée « petite mort » par Ambroise Paré au XVIe siècle, par le court évanouissement ou les frissons qu’elle provoque.



C’est à partir de cette association que La Palatine a créé Il n’y a pas d’amour heureux. Dans ce programme surprenant, dramatique et jubilatoire, le jeune ensemble s’empare de la musique italienne du début du XVIIe siècle pour peindre un programme en clair-obscur sur le désenchantement et le deuil amoureux. Ce concert gravite autour du Lamento della Maddalena de Mazzocchi, où la mort du Christ transfigure Marie-Madeleine dans un amour érotico-mystique.



Programme : Monteverdi, Mazzochi, Merula, Kapsberger, Rossi…



‍Marie Théoleyre, soprano

Noémie Lenhof, viole de gambe

Nicolas Wattinne, théorbe & guitare

Guillaume Haldenwang, clavecin & orgue

Dans ce programme surprenant, dramatique et jubilatoire, le jeune ensemble s’empare de la musique italienne du début du XVIIe siècle pour peindre un programme en clair-obscur sur le désenchantement et le deuil amoureux.

‍Bien avant Freud et son concept d’Eros/Thanatos, l’association de ces deux pulsions à la fois si proches et si différentes a fait couler beaucoup d’encre. Le répertoire regorge d’exemples : les airs français du XVIIe où l’amoureux éconduit « meurt de plaisir », le « Liebestod » du Tristanet Isolde de Wagner, tout comme le présent Lamento di Zaïda turca de Rossi où « une fille mauresque meurt dans les mains de l’Amour »… La jouissance amoureuse elle-même est appelée « petite mort » par Ambroise Paré au XVIe siècle, par le court évanouissement ou les frissons qu’elle provoque.



C’est à partir de cette association que La Palatine a créé Il n’y a pas d’amour heureux. Dans ce programme surprenant, dramatique et jubilatoire, le jeune ensemble s’empare de la musique italienne du début du XVIIe siècle pour peindre un programme en clair-obscur sur le désenchantement et le deuil amoureux. Ce concert gravite autour du Lamento della Maddalena de Mazzocchi, où la mort du Christ transfigure Marie-Madeleine dans un amour érotico-mystique.



Programme : Monteverdi, Mazzochi, Merula, Kapsberger, Rossi…



‍Marie Théoleyre, soprano

Noémie Lenhof, viole de gambe

Nicolas Wattinne, théorbe & guitare

Guillaume Haldenwang, clavecin & orgue

Eglise Saint-Nicolas de Myre 19 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-08 par