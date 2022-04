Il n’y a pas d’âge pour marcher! Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Il n’y a pas d’âge pour marcher! Besançon, 29 avril 2022, Besançon. Il n’y a pas d’âge pour marcher! Restaurant Universitaire 22 Rue Ambroise Paré Besançon

2022-04-29 13:30:00 – 2022-04-29 16:30:00 Restaurant Universitaire 22 Rue Ambroise Paré

Besançon Doubs EUR 0 0 Il n’y a pas d’âge pour marcher! Vendredi 29 avril 2022

Marche intergénérationnelle

À FOND LA FORME !

La marche de cette année vous invite à découvrir le quartier des Hauts-du-Chazal,

où sont implantées de nombreuses structures médicales autour du CHRU Minjoz.

Un des parcours nous mènera sur les sentiers de la forêt de Franois.

Départ à 13h30

Restaurant Universitaire

des Hauts-du-Chazal

22 rue Ambroise Paré

25000 Besançon ccas.animations@besancon.fr +33 3 81 41 22 04 Il n’y a pas d’âge pour marcher! Vendredi 29 avril 2022

Marche intergénérationnelle

À FOND LA FORME !

La marche de cette année vous invite à découvrir le quartier des Hauts-du-Chazal,

où sont implantées de nombreuses structures médicales autour du CHRU Minjoz.

Un des parcours nous mènera sur les sentiers de la forêt de Franois.

Départ à 13h30

Restaurant Universitaire

des Hauts-du-Chazal

22 rue Ambroise Paré

25000 Besançon Restaurant Universitaire 22 Rue Ambroise Paré Besançon

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Restaurant Universitaire 22 Rue Ambroise Paré Ville Besançon lieuville Restaurant Universitaire 22 Rue Ambroise Paré Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Il n’y a pas d’âge pour marcher! Besançon 2022-04-29 was last modified: by Il n’y a pas d’âge pour marcher! Besançon Besançon 29 avril 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs