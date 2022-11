Il nous reste la colère

2022-11-23 – 2022-11-23 En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et ses mille emplois. La joie de la victoire laisse rapidement place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de montage en 2020. Il nous reste la colère retrace leur dernière année de combat, dressant le portrait d’un groupe emmené par Philippe Poutou.



Réalisation : Jamila Jendari, Nicolas Beirnaert [France, 2022, 1h36]



Avant-première suivie d’une rencontre avec Philippe Poutou. Séance gratuite offerte par la Mairie des 2/3.



Dans le cadre du Festival des Solidarités. Dans le cadre de La semaine des solidarités, le Gyptis accueille l'avant-première du film documentaire « Il nous reste la colère » de Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert, suivie d'une rencontre avec Philippe Poutou.

