Saône-et-Loire Robert, le patriarche de la famille Durand s’effondre devant le match de rugby France-Galles, le jour de ses 80 ans. Il finit dans une urne en forme de ballon de rugby, sur le buffet de la cuisine. Denise, sa femme, se demande chaque jour qui passe « Il est où Robert ? », « Il est dans le ballon maman ». Elle n’y comprend rien, de moins en moins… Alzheimer. Heureusement ses filles sont là. L’infirmière, installée au domicile parental, s’occupe de tout, la professeure de collège vient en soutien sur toutes les vacances scolaires et la comédienne débarque en courant d’air intermittent sans jamais prévenir… Trois sœurs. Trois femmes. Trois trajectoires que les rencontres, la vie, les choix ont fini par séparer. Et aussi un frère mort à 20 ans qui passe de temps en temps, pour voir… Princesse, superbe ara multicolore, va faire joyeusement tanguer cette si fragile embarcation… L’ECLA s’associe avec le Réseau des Aidants 71 pour organiser un temps de répit pendant le spectacle, ainsi qu’un temps d’échange à l’issue. Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

