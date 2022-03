“Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent” par la Cie du Détour Quetigny, 5 mars 2022, Quetigny.

“Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent” par la Cie du Détour Espace Mendès-France 8 Rue des Vergers Quetigny

2022-03-05 – 2022-03-05 Espace Mendès-France 8 Rue des Vergers

Quetigny Côte-d’Or Quetigny

2 EUR Quand perte d’autonomie et perte d’identité se mêlent… La compagnie du détour nous emmène dans une tragi-comédie irrésistible ! À la suite du décès brutal de leur père, Robert, trois sœurs doivent prendre en charge Denise, leur mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. L’enchaînement d’évènements comiques et d’accidents tragiques vient sans arrêt faire vaciller « l’embarcation ». Éclater de rire ou fondre en larmes, le principal est de faire craquer les coutures…

Spectacle organisé dans le cadre de Théâtre et moi.

Tarifs : 2 à 10€. Renseignements et réservation auprès du Service culturel au 03 80 48 28 43 / quetigny.fr

culture@quetigny.fr +33 3 80 48 28 43

