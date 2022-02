Il nous faudrait un secrétaire – CCN de Nantes/Ambra Senatore et Marc Lacourt Le Nouveau Théâtre, 7 avril 2022, Châtellerault.

Il nous faudrait un secrétaire – CCN de Nantes/Ambra Senatore et Marc Lacourt

Le Nouveau Théâtre, le jeudi 7 avril à 20:30

Ambra Senatore et Marc Lacourt ont en commun un petit grain de folie et de malice qui teinte leurs créations d’une jolie fantaisie. Dans Il nous faudrait un secrétaire, on assiste avec étonnement à un ballet de départs et de retrouvailles. Leurs histoires zigzaguent, rebondissent, hésitent, repartent, et leur danse hybride, subtile et touchante, nous mène vers un ailleurs non défini. Leur chorégraphie théâtralisée est une invitation à faire, ensemble, œuvre de l’inattendu et de la joie. Cette pièce nous tient en haleine par son imprévisibilité et la connivence qu’elle crée avec les spectateurs. Le duo facétieux et débordant d’humanité nous offre un voyage au cœur du processus de création. Entre digressions et souvenirs (les leurs et les nôtres), on entre dans l’imaginaire des deux chorégraphes. Le chaos créateur jaillit du désordre apparent. Comme le dit si bien le titre, il leur faudrait un secrétaire pour ordonner les choses. Ambra Senatore, directrice du Centre Chorégraphique National de Nantes, et Marc Lacourt cherchent une danse qui rencontre les gens. Ils puisent l’un et l’autre dans le quotidien pour créer des instants de partage. Leur rencontre se place sous le signe de l’échange et du voyage. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 18 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



