Il Mobilé Foyer rural de Saint-Martin-Belle-Roche Saint-Martin-Belle-Roche, samedi 30 mars 2024.

Il Mobilé Foyer rural de Saint-Martin-Belle-Roche Saint-Martin-Belle-Roche Saône-et-Loire

Il mobilé met en voix et en son le texte Petite sorcière de l’auteur Pascal Brullemans. Grande Sorcière vit avec sa fille Petite Sorcière. Malheureusement, Grande Sorcière est de plus en plus malade. Elle part dans les bois pour trouver une fleur qui pourrait la guérir mais quand elle comprend qu’elle n’y arrivera pas, elle scelle un pacte avec l’ogre qui vit dans les bois. Petite sorcière se retrouve donc à vivre dans le château de l’ogre. Mais comment cohabiter avec un monstre qui rêve de vous dévorer??

Du 25 au 29 mars, dans leurs écoles, les enfants découvrent chaque jour un épisode enregistré en direct de l’histoire de Petite sorcière de Pascal Brullemans conté par la compagnie Melampo.

La compagnie installe son studio radiophonique chaque jour dans une école différente pour travailler un épisode sonore du texte et le diffuser en direct à toute l’école. En conclusion de ce parcours sonore, elle nous convie à une séance d’écoute en direct du dernier épisode, pour une après-midi dédiée à l’écoute et à la lecture.

Une véritable série de cinq épisodes qui nous tient en haleine !

La compagnie Mélampo crée et diffuse en direct une matière sonore constituée de voix, de bruitages, de musique d’ambiance pour réinterroger à chaque fois la mise en son d’une pièce théâtrale. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:00:00

fin : 2024-03-30 16:50:00

Foyer rural de Saint-Martin-Belle-Roche 36 Rue des Sports

Saint-Martin-Belle-Roche 71118 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

