IL MOBILE Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, lundi 25 mars 2024.

IL MOBILE Studio radiophonique itinérant pour théâtre sonore 25 mars – 25 avril Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T09:30:00+01:00 – 2024-03-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-25T09:30:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Dans un univers où nous sommes beaucoup sollicités par les images, IL MOBILE vient stimuler l’imaginaire par la simple écoute d’un texte et de son paysage sonore.

Le studio Il Mobilé peut s’installer dans les écoles mais aussi dans d’autres lieux (théâtres, bibliothèques, médiathèques, lieux d’expositions…) pour créer et diffuser en direct une pièce théâtrale jeunesse.

Le public, lui, est dans une autre salle, pour favoriser l’immersion sonore et l’écoute.

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « Cie.melampo@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cie-melampo.com »}]

