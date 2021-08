Il Mio Sole Théâtre du Pavé, 29 avril 2022, Toulouse.

### Théâtre / Rachel Bulgarelli Les mots et la musique d’un amour entre une jeune femme à Paris et son grand-père italien. Léa est une jeune parisienne dynamique ; Luciano, son grand-père italien habite la campagne lyonnaise. A la veille des vacances de Léa, un événement inattendu va les conduire à se retrouver. Il Mio Sole est un spectacle musical à destination des italiens, des immigrés, des petits-enfants devenus grands, des rêveurs. Mais c’est surtout un spectacle pour les amoureux du texte, les amoureux du jeu entre énergie brute et moments choyés. Pas une seconde de répit avec Rachel Bulgarelli, tantôt à la voix tantôt au violoncelle. Elle nous fait virevolter de personnage en personnage en passant allègrement du présent au passé accompagnée par le guitariste Jeff Guilloux. Au fil du spectacle, sa quête devient nôtre : Comment le souvenir et le langage façonnent-t-il le réel ? ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/il-mio-sole/) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 29 et samedi 30 avril à 20h30 * À partir de 12 ans * Durée : 1h20 * Salle : Sous le pavé

De 4€ à 18€

Culture

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



