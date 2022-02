Il Faux Que Je Te Parle Rospez Rospez Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rospez

Il Faux Que Je Te Parle Rospez, 19 mars 2022, Rospez. Il Faux Que Je Te Parle Salle des fêtes Rue pasteur Rospez

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-20 22:00:00 Salle des fêtes Rue pasteur

Rospez Côtes d’Armor Rospez Prenez deux amis de longue date et associés de surcroît : Erwan le rêveur et Djamel le flambeur. Tout les oppose mais leur amitié semble inébranlable, quoique.. Erwan doit avouer à Djamel un élément important, mais cette révélation va entraîner une cascade de secrets entre les deux hommes. Samedi 19 mars de 20 h 30 à 22 h , dimanche 20 mars de 15 h à 16 h 30. Salle des fêtes, dbrprod1@orange.fr +33 6 95 63 79 45 Prenez deux amis de longue date et associés de surcroît : Erwan le rêveur et Djamel le flambeur. Tout les oppose mais leur amitié semble inébranlable, quoique.. Erwan doit avouer à Djamel un élément important, mais cette révélation va entraîner une cascade de secrets entre les deux hommes. Samedi 19 mars de 20 h 30 à 22 h , dimanche 20 mars de 15 h à 16 h 30. Salle des fêtes, Salle des fêtes Rue pasteur Rospez

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rospez Autres Lieu Rospez Adresse Salle des fêtes Rue pasteur Ville Rospez lieuville Salle des fêtes Rue pasteur Rospez Departement Côtes d'Armor

Rospez Rospez Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rospez/

Il Faux Que Je Te Parle Rospez 2022-03-19 was last modified: by Il Faux Que Je Te Parle Rospez Rospez 19 mars 2022 Côtes-d’Armor Rospez

Rospez Côtes d'Armor