Le titre fait écho à la chanson de Charles Aznavour. L’artiste aime peindre en musique et affectionne particulièrement la chanson française dans laquelle il y trouve poésie et inspiration. Cette chanson, il l’a beaucoup écoutée et l’a toujours trouvée sérieuse et drôle à la fois. Donner un titre de chanson à son exposition et nommer chaque œuvre qui la compose par un extrait des paroles est un clin d’oeil à son art de rue, à ses graffes : des paroles de chansons taguées en lettrage old school dans un environnement brut et urbain. Dans la rue, il s’amuse à donner une nouvelle dimension à ces phrases lorsqu’elles sont prises hors contexte.



Quant aux sujets, l’artiste nous dévoile cette fois-ci des duos. « Quand deux personnes se connaissent, elles posent ensemble beaucoup plus naturellement. Leurs gestes se répondent spontanément et une harmonie innée se dégage. » C’est cette complémentarité que Zeklo a voulu capter, cette dualité complice et contradictoire parfois.

Côté technique, nous connaissions les portraits colorés issus de ses multiples voyages à travers le monde. Graffeur autodidacte, Zeklo aimait peindre dans l’impulsivité, mélanger les couleurs et les techniques. Dans cette exposition, nous reconnaissons bien la patte de l’artiste mais elle s’est adoucit :

« Je me limite désormais en couleurs, je les veux moins tape à l’oeil et plus douces, plus automnales. D’habitude, j’aime peindre vite mais le fait d’avoir été enfermé en 2020 m’a enseigné la patience. Je prends désormais plus de temps pour mieux retranscrire la ligne au pinceau. Je recherche un travail plus soigné, plus calme, plus apaisé. ».



Inspiré par les maîtres italiens préraphaélites du XVe siècles, le street artist cultive une nostalgie qu’il affectionne et le pousse à se dépasser.



« Il faut savoir » dévoile l’installation intitulée « sous le masque de tous les jours », une peinture de 4×2 m découpée et transformée en pantalon, veste et bob par les stylistes bruxellois Altitude 100.

