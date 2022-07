Il faut sauver la Miotte ! – Spectacle itinérant tout public Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Il faut sauver la Miotte ! – Spectacle itinérant tout public

Place des Bourgeois Belfort Territoire-de-Belfort

2022-08-13

Belfort est réputée pour sa capacité à résister. C'est en quelque sorte une vigie pour la défense des frontières au XIXe siècle. Le commandant de Bellonnet (1789–1851) vous raconte ses travaux de fortification tout en brossant l'expansion économique en cours. Une visite incontournable pour mieux appréhender les enjeux de Belfort après la guerre de 1870-1871 ! À partir de 10 ans. Comédien intervenant : Christian Waldner. Spectacle proposé à l'intérieur et à l'extérieur en fonction des conditions météorologiques. Attention : prévoir des chaussures de marche

