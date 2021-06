Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort IL FAUT SAUVER BELFORT ! Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

IL FAUT SAUVER BELFORT ! Belfort, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Belfort. IL FAUT SAUVER BELFORT ! 2021-07-10 – 2021-07-10 Place des Bourgeois Ecole Jules Heidet

Belfort Territoire-de-Belfort EUR Belfort est réputée pour sa capacité à résister. C’est en quelque sorte une vigie pour la défense des frontières au XIXe siècle. Le commandant de Bellonnet (1789 – 1851) vous raconte ses travaux de fortification tout en brossant l’expansion économique en cours. Une visite incontournable pour mieux appréhender les enjeux de Belfort après la guerre de 1870-1871 !

Visite proposée en partie à l’intérieur et à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques

Attention : Port du masque obligatoire. Dès 10 ans. Sur réservation

