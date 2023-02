IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMEE SALLE JEAN RENOIR – BOIS COLOMBES, 6 février 2023, BOIS COLOMBES.

IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMEE SALLE JEAN RENOIR – BOIS COLOMBES. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-04-07 20:30. Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

Cette pièce en un seul acte, signée de Musset en 1845, peut se résumer ainsi : le Comte se rend chez la Marquise, un après-midi d'hiver. Débute un badinage galant : le Comte révèle son amour mais la Marquise se moque de ses façons de faire la cour. Toute la flamme de Musset jaillit de cette "comédie-proverbe" flamboyante. Cette pièce étant très courte, elle est peu jouée. Isabelle Andréani a donc imaginé un spectacle mettant en scène la servante et le cocher d'Alfred de Musset, pénétrant dans le grenier de celui-ci et découvrant des textes inédits et le récit d'anecdotes piquantes qui vont bientôt les conduire à jouer eux-mêmes Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Une mise en abîme habilement imaginée par Xavier Lemaire, plusieurs fois récompensé ou nominé aux Molières, de même qu'Isabelle Andréani. Un duo de choc pour vous faire découvrir ce joyau de la littérature romantique. UNE PIÈCE D'ALFRED DE MUSSET MISE EN SCÈNE PAR XAVIER LEMAIRE AVEC AGATHE QUELQUEJAY ET MICHEL LALIBERTÉ

SALLE JEAN RENOIR – BOIS COLOMBES BOIS COLOMBES 7, villa des Aubépines 92270

Cette pièce en un seul acte, signée de Musset en 1845, peut se résumer ainsi : le Comte se rend chez la Marquise, un après-midi d’hiver. Débute un badinage galant : le Comte révèle son amour mais la Marquise se moque de ses façons de faire la cour. Toute la flamme de Musset jaillit de cette “comédie-proverbe” flamboyante. Cette pièce étant très courte, elle est peu jouée. Isabelle Andréani a donc imaginé un spectacle mettant en scène la servante et le cocher d’Alfred de Musset, pénétrant dans le grenier de celui-ci et découvrant des textes inédits et le récit d’anecdotes piquantes qui vont bientôt les conduire à jouer eux-mêmes Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Une mise en abîme habilement imaginée par Xavier Lemaire, plusieurs fois récompensé ou nominé aux Molières, de même qu’Isabelle Andréani. Un duo de choc pour vous faire découvrir ce joyau de la littérature romantique.

UNE PIÈCE D’ALFRED DE MUSSET MISE EN SCÈNE PAR XAVIER LEMAIRE AVEC AGATHE QUELQUEJAY ET MICHEL LALIBERTÉ

Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif

Réservations PMR : 01 47 81 37 97

Placement garanti jusqu’à l’heure du spectacle uniquement

Gare SNCF Bois-Colombes – 7 minutes depuis la Gare Saint-Lazare, Ligne J

.2023-04-07.

