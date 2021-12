« il faut Dé-Livr’ET » les mots de la médiathèque Emile Tornatore Médiathèque Emile Tornatore, 22 janvier 2022, Le Broc.

Médiathèque Emile Tornatore, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

il faut « Dé-livre’ ET » les mots de la médiathèque Emile Tornatore Vous êtes invités en famille à venir partager un moment calme et ludique, Le samedi 22 janvier 2022 de 18 à 22h Venez découvrir nos espaces, nos ateliers et nos expositions tout au long de la soirée, Vous pourrez y rencontrer des professionnels de l’enfance et du livre dans une atmosphère cocooning, Cette démarche est menée dans le cadre de la nuit de la lecture 2022 qui est un évènement national. atelier d’écriture à la plume : plume Sergent Major, plume d’oiseau, bambou… Espace boucle d’or et compagnie L’ABITACOLO de Bruno Munari / accompagné de ses livres et jeux Espace tapis de lecture : thématique « le potager » Espace flip book : démonstration et création Espace ludothèque Espace doudous Exposition animée « les musicophages » : retour sur le vinyl Café-tchatch entre parents et professionnels de l’enfance et du livre Exposition surprise « les maux et les mots des enfants » Plaid, chaussons et sourire sont fortement conseillés ! Collations à partager seront bienvenues… Pour plus de renseignements : 06 24 63 62 21 avec l’aide de la MDP 06

Médiathèque Emile Tornatore 54 Rue de la Voûte 06510 Le Broc Le Broc Alpes-Maritimes



