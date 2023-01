Il fait un temps de poème avec Pablo Fante Tréguier, 4 mai 2023, Tréguier Tréguier.

Il fait un temps de poème avec Pablo Fante

19 Rue Ernest Renan Librairie Le Bel Aujourd’hui Tréguier Côtes-d’Armor Librairie Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan

2023-05-04 – 2023-05-04

Librairie Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan

Tréguier

Côtes-d’Armor

Tréguier

Pablo Fante est ne´ a` Santiago du Chili, le pays des deux Prix Nobel, Pablo Neruda et Gabriela Mistral. Poète, traducteur, musicien et vidéaste, il est l’auteur de recueils de poèmes Sed de fluir (2011), Verde noche (2017), Dinosaurios/Todos vuelven (2019) et Rin del angelito (2020) et le traducteur des œuvres de : Michel de Montaigne, Olympe de Gouges, Hector Berlioz, Georges Perec, Romain Gary, et de poètes contemporains : Perrine Le Querrec, Yvon Le Men, Aure´lia Lassaque, Souad Labbize ou Bernard Noël. Ainsi que des dramaturges : Nathalie Fillion, Magali Mougel, Kevin Keiss, Lancelot Hamelin et Guillaume Poix. Il a dirigé l’anthologie de poésie francophone Poesi´a viva (2022). En tant que fondateur et membre des groupes de poésie et musique Orquesta de Poetas et Radio Magallanes, il s’est également produit dans différents pays d’Amérique latine et d’Europe.

Librairie Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan Tréguier

dernière mise à jour : 2023-01-10 par