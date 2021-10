Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris Il fait nuit dehors Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Il fait nuit dehors Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 22 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 22 novembre 2021

de 20h à 21h15

payant

Le CWB|Paris vous propose une projection du film “Il fait nuit dehors” de Léa Tonnaire & Caroline Guimbal, dans le cadre du Mois du film documentaire. Vania, Denski et Saniok sont amis depuis toujours. Ils vivent dans la banlieue nord de Kiev. À trente ans passés, les galères, les arrestations et les magouilles n’ont pas terni leur sourire et leur envie de vivre sans concession. L’avenir est trouble, chacun s’invente un monde à sa mesure et y trouve une forme de liberté dans l’instant présent. Spectacles -> Projection Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

11 : Rambuteau (227m) 4 : Étienne Marcel (315m)

Contact : Centre Wallonie-Bruxelles 0153019696 reservation@cwb.fr https://cwb.fr/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://twitter.com/cwb_paris0153019696 reservation@cwb.fr Spectacles -> Projection Insolite;Ados;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-11-22T20:00:00+01:00_2021-11-22T21:15:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris