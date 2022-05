Il fait beau Sainte-Colombe-en-Auxois Sainte-Colombe-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or EUR 0 0 Dans la galerie, cette exposition dévoile la démarche singulière de Nathanaël Abeille autour de la lumière.

Installés au château, des dispositifs permettent d’emmener le soleil vers la galerie, le village et cette maison dans l’ombre en contrebas.

Un design accroché au ciel, une exposition alimentée par le soleil, une source de bien-être.

