Nous sommes Marine et Nina. Nous sommes deux corps assignés femme à la naissance. Nous avons cela en commun. Nous avons aussi en commun de trouver cette commune évidence pas si évidente. En prenant comme outils et comme armes nos propres corps, nous voulons disséquer ce qui en nous agit comme fabrique du genre. En décortiquant les rouages de cette fabrique, nous voulons écrire et faire entendre nos propres récits, émancipés du Grand Récit dominant et assourdissant. IL FAIT BEAU COMME LADY GAGA —————————- Un voyage à travers nos corps comme vestiges vivants, sans cesse en mouvement. Une mise au point impossible. IL FAIT BEAU COMME LADY GAGA —————————- Une performance pour deux corps pouvant en contenir une infinité — **L’ÉQUIPE** Création collective – Marine BEHAR – Nina VILLANOVA Lumière / Régie Générale – Sébastien LEMARCHAND Dispositif scénographique – Sébastien LEMARCHAND – Nina VILLANOVA Regard extérieur / Prothèses – Julie CARDILE Conseil costumes – Léo PERRALTA Administration – Bonnie CAROFF Chargée de production – Margot D’AUDIGIER Soutiens – Châteauvallon, Le liberté – Festival de Marseille – France Relance DRAC PACA Production – Les pierres d’attente — **LA COMPAGNIE** LES PIERRES D’ATTENTE compagnie de théâtre hybride s’inscrit au croisement de pratiques multiples ; qu’elles soient artistiques ou non. Divers matériaux sont à l’œuvre pour créer nos spectacles, comme autant d’outils, de pratiques et de savoirs sont nécessaires à la construction d’une architecture solide. Nous aimons à dire qu’il s’agit de faire des spectacles comme on construit des cabanes. —- La représentation dure environ 1h15 et a lieu dans la grande salle de la Parole Errante. Normalement, il y assez de places même sans réservations! Pour réduire les risques de contagion aérosol du virus, nous portons des masques à l’intérieur et maintenons les gestes de réductions des risques habituels, prenons soin de nous! Un petit bar est prévu sur place.

