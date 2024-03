Il étang de rire Centre culturel Rosporden, samedi 4 mai 2024.

Ce tout nouveau rendez-vous à pour vocation de vous faire découvrir les étoiles montantes de l’humour.

En format Comedy Club, composé d’un plateau de 6 humoristes, cette soirée entremêle one (wo)man show, personnages et stand up.

Un line-up déjanté pour une programmation artistique originale et éclectique.

La soirée promet beaucoup de rires et de bons moments partagés

Buvette et restauration sur place à partir de 19h

Points de ventes TICKETMASTER, FNAC, SUPER U Rosporden, Espaces culturels LECLERC, & billetterie en ligne WEEZEVENT .

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04 22:30:00

Centre culturel 17 Rue Alsace Lorraine

Rosporden 29140 Finistère Bretagne

